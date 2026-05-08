Сотрудники филиала «Смоленскэнерго» приняли участие в Международной акции «Сад памяти»

В преддверии празднования Дня Победы коллектив филиала «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» присоединился к ежегодной Международной акции «Сад памяти». Мероприятие прошло на территории Пригородного участкового лесничества в деревне Слизнево Смоленского муниципального округа.

В посадках деревьев приняли участие представители совета молодежи филиала, а также другие волонтеры. Вместе они высадили молодые елочки. Каждое дерево которых станет живым памятником защитникам Отечества, павшим в годы Великой Отечественной войны.

«В 2026 году акция состоялась уже в седьмой раз. Для коллектива филиала участие в ней — это не только дань уважения подвигу предков, но и возможность сохранить связь поколений, передать память о героическом прошлом молодежи», — отметила участница мероприятия, представитель совета молодежи «Смоленскэнерго», специалист 1 категории отдела сопровождения услуг и сервисов Мария Лисенкова.

Акция «Сад памяти» ежегодно объединяет тысячи людей по всей России и за ее пределами, напоминая о важности сохранения исторической памяти и уважения к подвигу героев.