Сотрудники «Смоленскэнерго» почтили память павших в Великой Отечественной Войне и поздравили ветеранов

Фото: филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

Ежегодно в канун Дня Победы энергетики филиала «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» по всей области благоустраивают территории военных мемориалов: высаживают деревья, убирают листья, красят ограды и ремонтируют энергооборудование.

Коллектив филиала всегда принимает активное участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной Войне. В городе-герое Смоленске сотрудники участвовали в торжественном митинге у Братских могил 30 000 советских военнопленных, погибших в концлагере № 126 в 1941-1943 гг. Энергетики в муниципальных округах также возложили цветы к могилам воинов, павших в боях за Смоленщину.

В преддверии праздника работники филиала совместно с профсоюзной организацией посещают свидетелей войны. Среди ветеранов «Смоленскэнерго» в настоящее время жительница блокадного Ленинграда, двое тружеников тыла и четверо узников концлагерей. Энергетики не забывают и своих старших коллег, вышедших на пенсию: вручают подарки, готовят поздравления с наступающим праздником.

Сотрудники также принимают участие во Всероссийской акции «Георгиевская лента», «Стена Памяти», онлайн-флэшмобе #ГеройМоейСемьи и других. В музее филиала организована выставка предметов военных времен, переданная поисковым отрядом, работает фотовыставка «Энергетика в годы войны», проводятся тематические экскурсии.