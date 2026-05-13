Вальс для ветерана

В эти майские дни главных героев праздника окружают особой заботой. Фото: пресс-служба правительства Смоленской области.

Большое внимание в регионе уделяют ветеранам Великой Отечественной войны круглый год, но в преддверии Дня Победы их окружают особой заботой. Ежегодно в Смоленской области проходит акция «Парад для одного ветерана». Её организуют молодёжный центр-музей имени адмирала Нахимова и «Волонтёры Победы» при поддержке Правительства области.

Не стал исключением и этот год. В преддверии 9 Мая на 12 площадках в Смоленске и Смоленском муниципальном округе – во дворах домов, где проживают участники Великой Отечественной войны, а также узница Освенцима Аналия Григорьевна Подлесная, были организованы праздничные программы.

Торжественным маршем перед ветеранами прошли военнослужащие Смоленского территориального гарнизона, курсанты Военной академии войсковой противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского, Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области, юнармейцы. В поздравлении смолян приняли участие сотрудники УФССП, УФСИН, Следственного комитета, прокуратуры, 144-й Ельнинской дивизии и другие.

Бойцы Росгвардии и 25-го отряда специального назначения «Меркурий» играли песни военных лет. А студенты Смоленского государственного института искусств танцевали вальс… К акции присоединились и бойцы СВО, которые лично поздравили ветеранов с наступающим праздником.

«Ветераны пообщались с молодыми ребятами — это бесценный урок истории. В глазах юных смолян — глубокое уважение, гордость за страну и за поколение победителей. На их подвиг сегодня равняется наше подрастающее поколение», – отметил губернатор Василий Анохин.