«Россети Центр» отремонтируют более 300 трансформаторных подстанций 6-10 кВ в Смоленской области

Энергетики филиала «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» приступили к активной фазе ремонтной кампании 2026 года. Специалисты планируют отремонтировать 317 трансформаторных подстанций в Смоленской области. В ходе работ будут заменены более 120 изоляторов, 50 автоматических выключателей, 359 предохранителей и 12 разъединителей 6-10 кВ.

Так, на трансформаторной подстанции мощностью 250 кВА, обеспечивающей электроэнергией инфраструктурные объекты города Смоленска, запланированы замена разъединителя и автоматических выключателей, установка ограничителей перенапряжения, а также обновление проходных и опорных изоляторов.

На комплектной трансформаторной подстанции мощностью 100 кВА, снабжающей электроэнергией инфраструктурные объекты села Угра, будут выполнены монтаж приемной траверсы, ремонт заземляющего устройства и замена проходных изоляторов.

Ремонт оборудования трансформаторных подстанций 6-10 кВ является ключевым мероприятием производственной программы «Смоленскэнерго», направленным на обеспечение стабильной работы электросетевого комплекса, особенно в период зимних пиковых нагрузок.