В Смоленске на улице Станционной снесут самовольно построенный гараж. Незаконно размещённый объект находится рядом с домом 2а, сообщает Управление имущественных, земельных и жилищных отношений администрации Смоленска.

Владельцам гаража дали время до 24 мая, чтобы убрать его самим. Если этого не сделают, объект демонтируют за счёт города. Дополнительную информацию можно получить по телефону 35-07-40.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что на ул. Маршала Жукова в Смоленске завершили фрезерование старого асфальта.