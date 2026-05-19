В Смоленском филиале «Россети Центр» прошло обучение сотрудников безопасным методам работы на высоте

В мае 2026 года в филиале «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» завершилось обучение 130 сотрудников, выполняющих работы на высоте при эксплуатации электроустановок. Занятия были организованы для специалистов районов электрических сетей и проводились преподавателями Тверского учебно-производственного центра. Ранее, в феврале, аналогичное обучение уже прошли 115 сотрудников филиала.

В рамках программы особое внимание уделялось организационным и технико-технологическим мероприятиям, обеспечивающим безопасность при выполнении работ на высоте. Теоретическая часть курса составила 32 часа, однако основной акцент был сделан на отработке практических навыков. Сотрудники изучали правильное использование средств защиты от падения, методы эвакуации пострадавших с высоты и основы оказания первой помощи. Практические занятия проходили на учебных полигонах в Вяземском округе и городе Смоленске.

Филиал «Смоленскэнерго» последовательно реализует программу обучения и развития персонала, направленную на обеспечение стабильного и безопасного энергоснабжения региона. В течение года планируется проведение ряда обучающих мероприятий для производственного персонала, включая курсы по охране труда при эксплуатации электроустановок, подготовку стропальщиков, контраварийную подготовку водителей и многие другие виды обучения, направленные на получение профильной или смежной рабочей профессии, а также повышение квалификации.