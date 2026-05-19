Проводники правды

В Смоленске в рамках ежегодной российско-белорусской патриотической экспедиции «Код непокорённых» состоялся ряд мероприятий – в КВЦ им. Тенишевых прошла пленарная дискуссия, а в Смоленском государственном академическом драматическом театре имени А. С. Грибоедова – творческая встреча с известным артистом Владимиром Машковым.

Участие в пленарной дискуссии принял губернатор Василий Анохин, также участниками обсуждения стали заместитель Председателя Совета Федерации РФ, Герой России Юрий Воробьёв, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания РБ по образованию, науке, культуре и соцразвитию Наталия Павлюченко, сенатор РФ Александр Волошин, генеральный директор АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи» Дмитрий Иванов и председатель Молодёжного совета при Совете Республики Национального собрания РБ Алина Ретькова.

Защита исторической памяти

В центре обсуждения было развитие молодёжного сотрудничества в Союзном государстве в условиях глобальной геополитической нестабильности, укрепление единства народов двух стран, а также актуальность защиты исторической памяти и противодействия её искажению.

Напомним, что патриотическая экспедиция «Код непокорённых» направлена на сохранение исторической памяти и знакомство с примерами героизма жителей СССР в годы борьбы с нацизмом. По маршруту экспедиции участники посещают города-герои России, Новороссии и Белоруссии, места воинской славы, встречаются с ветеранами и очевидцами событий. Смоленск – один из ключевых пунктов маршрута в этом году.

Как заметил губернатор, «связь Смоленщины с Белоруссией определеют не только география, но и родственные узы, общая история, поэтому символично, что экспедиция проходит на смоленской героической земле».

Юрий Воробьёв отметил, что участники экспедиции сегодня становятся проводниками правды для тысяч их сверстников. Представители Белоруссии подчеркнули, что во время Великой Отечественной войны погиб каждый третий житель их страны. И сегодня, когда живых свидетелей остаётся всё меньше, задача молодёжи – впитывать эту память и нести её в общество.

Наталия Павлюченко выделила проект «Непокорённые» как живую модель сохранения общей истории, которая эффективнее любого учебника, и призвала масштабировать этот опыт в Белоруссии.

Ключевой частью встречи стал живой диалог с участниками проекта. Ребята из поисковых отрядов, волонтёры и юнармейцы делились своими историями, задавали вопросы и высказывали предложения. Молодые люди предлагали расширить географию экспедиций и вовлекать в такие акции как можно больше сверстников.

«Сегодня важно создавать пространство живой истории – через реальные дела, экспедиции, восстановление памятников, архивы семейных историй. Все прозвучавшие идеи и предложения будут учтены при планировании проекта в следующем году», – подвёл итоги встречи глава региона.

Пленарная дискуссия была посвящена защите исторической памяти и противодействию её искажения. Фото: пресс-служба правительства Смоленской области.

Это общая задача

Василий Анохин вместе с Юрием Воробьёвым также стали гостями творческого вечера народного артиста России, главы Союза театральных деятелей, актёра театра и кино Владимира Машкова.

«Встреча с Владимиром Львовичем – художественным руководителем Московского театра Олега Табакова и театра «Современник» – собрала полный зал. Он размышлял о подвиге народа-победителя, его силе духа и нравственных ориентирах. Эти темы находят отражение в произведениях отечественной литературы и кинематографе. Участники проекта «Код непокорённых» рассказали истории своих героев Великой Отечественной войны», – поделился глава региона.

Как подчеркнул Василий Анохин, сохранение исторической памяти – это «общая задача наследников Великой Победы».