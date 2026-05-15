«Смоленскэнерго» увеличило мощность асфальтовому заводу в Смоленском округе

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» завершили работы по технологическому присоединению нового производственного объекта асфальтового завода в Смоленском муниципальном округе. Предприятию обеспечена дополнительная мощность 150 кВт. Суммарная присоединенная мощность завода превысила 1,3 МВт.

Основной вид деятельности завода — изготовление битуминозных смесей на основе природного асфальта, битума и минеральных смол.

Реализация проекта позволила создать условия для расширения производства, что особенно важно в условиях роста спроса на современные дорожные покрытия.