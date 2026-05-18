Общество18 мая 2026 12:07

«Россети Центр» обеспечили дополнительной мощностью рыбоперерабатывающее предприятие в Смоленске

Предприятие функционирует с 2006 года
Кира ФИЛИППОВА
Фото: филиал «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» завершил работы по увеличению мощности для предприятия по переработке рыбы и морепродуктов в Смоленске.

В рамках проекта для подключения производственного здания было предоставлено 150 кВт дополнительной мощности, в результате суммарная присоединенная мощность составила 0,85 МВт.

Предприятие функционирует с 2006 года. Увеличение мощности позволит создать условия для дальнейшего расширения производства и нарастить выпуск готовой продукции до 300 тонн в месяц.

«Россети Центр» продолжают поддерживать предприятия региона, обеспечивая надежное электроснабжение и создавая условия для развития производства и экономического роста.