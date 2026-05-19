На старт, внимание…

Новый ФОК открыли в посёлке Красном.

Об открытии новых спортплощадок в 2025 году и о дальнейших планах по обновлению спортивной инфраструктуры региона говорили на заседании Правительства области, которое состоялось на прошлой неделе.

«Спорт должен быть доступным и «действительно народным» – такие задачи ставит Президент России Владимир Владимирович Путин. В Смоленской области развиваем спортивную инфраструктуру, чтобы жители разного возраста могли заниматься профессиональным спортом и физической культурой», – отметил губернатор Василий Анохин.

Он напомнил, что работы по модернизации спортивных объектов проводятся при поддержке Министерства спорта России, в рамках федеральных проектов «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и «Развитие физической культуры и массового спорта», а также в рамках Народной программы Единой России, во взаимодействии с федерациями по видам спорта и социально ответственным бизнесом.

«В 2025 году в муниципальных округах области создано 8 площадок для подготовки к сдаче нормативов ГТО: в Монастырщинском, Хиславичском, Починковском, Ершичском, Смоленском, Краснинском, Велижском и Угранском округах», – поделился Василий Анохин.

На сегодняшний день в регионе открыты четыре современных «умных» объекта, которые позволяют заниматься спортом круглый год.Это новый физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортзалом в Ельне; фиджитал-центр, объединяющий и цифровой спорт, в Смоленске, ФОК в п.Красном и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в п.Монастырщина.

По словам главы региона, в 2026 году запланировано создание семи новых площадок ГТО. Они появятся в Смоленском, Шумячском, Духовщинском, Гагаринском, Сафоновском, Рославльском и Демидовском муниципальных округах.

«В 2026 году будут введены ФОК в Демидове, три физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа – в Смоленском, Кардымовском, Ершичском муниципальных округах и модульный спортивный зал для единоборств в городе Рославле», – поделился планами губернатор.

Кроме того, в настоящее время завершается строительство современного модульного бассейна в Вязьме. В финальной стадии – создание современного модульного центра настольного тенниса на проспекте Гагарина в Смоленске. Также в областном центре возводится семейный физкультурно-оздоровительный комплекс «Термолэнд-Дельфин» на улице Кутузова и продолжается капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Попова. Он будет полностью оборудован под адаптивный спорт.