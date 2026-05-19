Общество19 мая 2026 14:00

Личным примером

Губернатор Василий Анохин на прошлой неделе принял участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства
Андрей СМИРНОВ

Губернатор Василий Анохин на прошлой неделе принял участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства.

«Сделал свой выбор, как и более 88 тысяч жителей Смоленской области», – прокомментировал глава региона.

В этом году количество территорий, где представлены объекты для голосования, увеличилось с 7 до 11. Это Вяземский, Рославльский, Ярцевский, Сафоновский, Гагаринский, Дорогобужский, Починковский, Руднянский и Смоленский муниципальные округа, а также города Смоленск и Десногорск.

Всего для голосования предложено 42 проекта благоустройства общественных пространств: скверы и бульвары, территории возле памятников, школ и детских садов, спортивные площадки и другие объекты. Именно от выбора жителей зависит, какой из них преобразится в 2027 году.

Принять участие в голосовании могут не только жители указанных муниципалитетов, но и все желающие смоляне старше 14 лет. Сделать это можно до 12 июня на портал Госуслуги и в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Проголосовать помогают волонтёры в крупных торговых центрах и общественных местах.

«Уважаемые смоляне, приглашаю вас принять участие в голосовании. Это наш общий вклад в развитие региона!» – призвал жителей Василий Анохин.

Кстати, за время действия федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется в муниципальных образованиях области по поручению Президента РФ Владимира Путина, было благоустроено более 830 объектов.