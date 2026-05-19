Личным примером

Губернатор Василий Анохин на прошлой неделе принял участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства.

«Сделал свой выбор, как и более 88 тысяч жителей Смоленской области», – прокомментировал глава региона.

В этом году количество территорий, где представлены объекты для голосования, увеличилось с 7 до 11. Это Вяземский, Рославльский, Ярцевский, Сафоновский, Гагаринский, Дорогобужский, Починковский, Руднянский и Смоленский муниципальные округа, а также города Смоленск и Десногорск.

Всего для голосования предложено 42 проекта благоустройства общественных пространств: скверы и бульвары, территории возле памятников, школ и детских садов, спортивные площадки и другие объекты. Именно от выбора жителей зависит, какой из них преобразится в 2027 году.

Принять участие в голосовании могут не только жители указанных муниципалитетов, но и все желающие смоляне старше 14 лет. Сделать это можно до 12 июня на портал Госуслуги и в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Проголосовать помогают волонтёры в крупных торговых центрах и общественных местах.

«Уважаемые смоляне, приглашаю вас принять участие в голосовании. Это наш общий вклад в развитие региона!» – призвал жителей Василий Анохин.

Кстати, за время действия федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется в муниципальных образованиях области по поручению Президента РФ Владимира Путина, было благоустроено более 830 объектов.