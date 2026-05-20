«Россети Центр» обновит оборудование 112 подстанций 35-110 кВ в Смоленской области

Энергетики филиала «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» приступили к активной фазе ремонтной кампании 2026 года. Специалисты планируют обновить оборудование 112 подстанций напряжением 35-110 кВ.

Особое внимание будет уделено одной из ключевых подстанций напряжением 110 кВ в городе воиинской славы Ельня, которая обеспечивает электроэнергией около 8 000 жителей населенного пункта. С мая по сентябрь на подстанции проведут капитальный ремонт 11 выключателей 35-110 кВ, 46 разъединителей 35-110 кВ и трёх высокочастотных заградителей, а также текущий ремонт двух силовых трансформаторов 110 кВ общей мощностью 32 МВА.

Обновление энергооборудования позволит повысить надежность электроснабжения потребителей Смоленской области.