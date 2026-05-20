Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 мая 2026 7:43

«Россети Центр» обновит оборудование 112 подстанций 35-110 кВ в Смоленской области

Особое внимание будет уделено одной из ключевых подстанций напряжением 110 кВ в городе воиинской славы Ельня
Кира ФИЛИППОВА
Фото: филиал ПАО "Россети Центр"-"Смоленскэнерго".

Фото: филиал ПАО "Россети Центр"-"Смоленскэнерго".

Энергетики филиала «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» приступили к активной фазе ремонтной кампании 2026 года. Специалисты планируют обновить оборудование 112 подстанций напряжением 35-110 кВ.

Особое внимание будет уделено одной из ключевых подстанций напряжением 110 кВ в городе воиинской славы Ельня, которая обеспечивает электроэнергией около 8 000 жителей населенного пункта. С мая по сентябрь на подстанции проведут капитальный ремонт 11 выключателей 35-110 кВ, 46 разъединителей 35-110 кВ и трёх высокочастотных заградителей, а также текущий ремонт двух силовых трансформаторов 110 кВ общей мощностью 32 МВА.

Обновление энергооборудования позволит повысить надежность электроснабжения потребителей Смоленской области.