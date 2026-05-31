Велижский суд обязал присвоить жителю города звание «Ветеран труда» после отказа чиновников. Мужчина отслужил в правоохранительных органах больше 30 лет и был награждён медалями «За отличие в службе» III, II и I степеней, сообщает объединённая пресс-служба судов Смоленской области. В феврале 2026 года он обратился за присвоением звания, но получил отказ: чиновники решили, что награды должны быть только от МВД России, а не от УВД по Смоленской области.

Суд признал отказ незаконным. В ведомственных приказах сказано, что награждение может производиться как по распоряжению МВД, так и прямыми начальниками — уровень награждения считается федеральным. Поэтому медали истца дают право на звание. 26 мая суд обязал присвоить мужчине звание «Ветеран труда».