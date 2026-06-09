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Общество9 июня 2026 15:19

Энергетики «Россети Центр» повысили надежность электроснабжения трех округов Смоленской области

Результатом работ стало повышение надежности электроснабжения Велижского, Демидовского и Духовщинского муниципальных округов Смоленской области
Кира ФИЛИППОВА
Фото: ПАО «Россети Центр».

Фото: ПАО «Россети Центр».

Специалисты филиала «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» в рамках Программы повышения надежности электроснабжения муниципальных округов выполнили опиловку и уборку 152 деревьев в охранных зонах 11 линий электропередачи 10 кВ, расчистили от древесно-кустарниковой растительности более 9 га просеки. Также энергетики установили шесть новых линейных разъединителей для оперативного переключения потребителей на резервные схемы подачи электроэнергии.

Результатом работ стало повышение надежности электроснабжения Велижского, Демидовского и Духовщинского муниципальных округов Смоленской области. Работы на труднодоступных и заболоченных участках с применением специализированной техники выполняли бригады нескольких районов электрических сетей.