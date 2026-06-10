Миллиарды на развитие

Губернатор Василий Анохин и заместитель Председателя Государственной Думы РФ Александр Бабаков при знакомстве со стендом Смоленской области обсудили перспективы экономического развития региона. Фото пресс-службы Правительства области, smolensk.er.ru.

В Санкт-Петербурге на прошлой неделе завершился Международный экономический форум, которые собрал представителей из более чем 140 стран. В масштабном мероприятии приняла участие делегация Смоленской области во главе с губернатором Василием Анохиным – по итогам форума в регион удалось привлечь свыше 13 млрд рублей инвестиций. Проекты охватывают промышленность, сельское хозяйство, логистику, туризм, цифровую экономику и социальную сферу.

«Впереди большая работа по реализации проектов. Они станут основой для дальнейшего развития экономики, создания рабочих мест и укрепления инвестиционного потенциала Смоленской области», – подчеркнул губернатор.

Очень ярким был стенд Смоленской области, который презентовал гостям мероприятия экономический потенциал, промышленную мощь и богатую историю региона. На стенде были представлены зона с разработками смоленских компаний – резидентов Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Смоленск», мотоцикл «Минск» производства Вяземского машиностроительного завода, разработанная смоленским инновационным центром «Станкосервис» (входит в ГК «Цифра»), система мониторинга оборудования «Диспетчер», интерактивная зона лазертага, экспозиция копий бриллиантов «АЛРОСА».

На ярко-красном стенде были использованы элементы бренда Смоленска как Молодёжной столицы-2026, а также мультимедийные образы Юрия Алексеевича Гагарина, Юрия Владимировича Никулина и других выдающихся земляков.

«Стенд Смоленской области выделяется среди других. Мы видим, что многие представленные предприятия добились того, что импортозамещение в регионе фактически реализовано, в том числе в сложных компонентах. Сегодня импортозамещение становится приоритетом для Смоленской области, а это означает, что регион будет выбиваться в лидеры. Я уже не говорю о сельском хозяйстве и о том, что характерно для региона: стенд — это лишь малая толика того, что представлено на Смоленщине. И это хороший сигнал», – отметил заместитель Председателя Государственной Думы РФ Александр Бабаков.

Центральным событием форума стало выступление на пленарном заседании Президента России Владимира Владимировича Путина. Тема ПМЭФ в этом году – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». Глава государства обозначил ключевые направления развития экономики и социальной сферы, рассказал об основных вызовах и определил стратегические ориентиры суверенного развития страны.

«Президент отметил, что Россия занимает высокие позиции в темпах внедрения цифровых платформ. Смоленская область движется в этом же направлении: развиваем цифровую трансформацию региона, активно сотрудничаем со Сбером, внедряем современные технологические решения», – поделился Василий Анохин.

Как подчеркнул в своём выступлении Владимир Путин, устойчивое развитие страны напрямую зависит от успехов регионов. Каждый субъект должен привлекать инвестиции, создавать современные рабочие места и развивать городскую среду.

«Мы системно работаем по всем этим направлениям. Сегодня в Смоленской области реализуется более 100 инвестиционных проектов с общим объёмом частных инвестиций свыше 120 млрд рублей», – отметил Василий Анохин.

Программа форума была очень насыщенной для смолян – встречи, переговоры, подписание соглашений. Также Василий Анохин поделился опытом Смоленской области в ходе дискуссионной сессии «Союзное государство: время быть первыми», где обсуждались ключевые направления интеграции на 2027–2029 годы, реализация совместных проектов в промышленности и снятие торговых барьеров. В мероприятии приняли участие руководители российских регионов, представители федеральных органов власти и Республики Беларусь. Модератором выступил Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев.

Одно из соглашений – о возведении комплекса для оптовой торговли молочной продукцией. Фото пресс-службы Правительства области, smolensk.er.ru.

Губернатор рассказал, что почти 3 тысячи компаний из нашего региона участвуют во взаимной торговле: «В этом году 12 смоленских предприятий представили свои разработки на крупнейших выставках в Белоруссии. Мы провели многоотраслевую закупочную сессию, в которой участвовали компании из 10 регионов России, а бизнес-миссия из Белоруссии в сфере туризма позволила 71 смоленской компании наладить контакты с потенциальными партнёрами. Это сотрудничество способствует притоку инвестиций и укреплению экономических связей между нашими странами».

А ряд подписанных на форуме соглашений станет весомым продолжением этого сотрудничества.

Губернатор Василий Анохин и заместитель Председателя Государственной Думы РФ Александр Бабаков при знакомстве со стендом Смоленской области обсудили перспективы экономического развития региона.

13 млрд рублей инвестиций привлекли в регион.

В Вяземском муниципальном округе создадут индустриальную площадку «Бородино» совместно с ООО «ВПК» – для размещения пищевых производств.

Компания занимается производством безалкогольных напитков. И уже реализовала в регионе инвестиционный проект по расширению действующего производства, запустив вторую линию розлива.

Новый проект предусматривает создание современной индустриальной площадки с производственными, складскими и административными помещениями общей площадью около 7 га. На этой территории планируется разместить предприятия по выпуску напитков, соков, детского питания, кондитерских изделий и упаковки. Общий объём инвестиций составит около 3 млрд рублей. Реализация проекта рассчитана до 2031 года.

Там же, в Вяземском муниципальном округе, ООО «Крал-консерв» (один из крупнейших производителей безалкогольных напитков из натуральных ингредиентов в России) продолжит расширение производства в рамках соглашения о строительстве к 2027 году производственно-складского комплекса.

В Сычёвском муниципальном округе на берегу реки Вазузы в рамках соглашения с ООО «Никольское-Резорт» появится курортный комплекс.

«В планах – строительство гостиничного комплекса, включающего 20 домов в русском стиле, ресторан, банный и СПА-комплексы, а также речную марину и автокемпинг. Комплекс будет ориентирован на семейный отдых и автотуризм и рассчитан на круглогодичную работу», – поделился подробностями глава региона.

Ожидается, что ежегодный туристический поток составит до 10 –15 тысяч человек.

Инвестору уже предоставлен земельный участок, ведётся активная подготовка к строительству. Выполнены изыскательские работы, обеспечено подключение к инженерной инфраструктуре, начато благоустройство территории. Общий объём инвестиций составит около 250 млн рублей. Реализация рассщитана до 2029 года.

В Рославльском округе построят сельхозкомплекс по переработке зерна совместно с ООО «Брянская мясная компания» (ГК «Мираторг»).

«Мощность объекта составит 800 тонн зерна в сутки. Зерно будет проходить полный цикл обработки: входной контроль в лаборатории, первичную подработку, сушку и сортировку в соответствии с требованиями ГОСТ», – рассказал подробнее глава региона.

Инвестор готов вложить в проект 650 миллионов рублей. Завершить его реализацию планируется в 2027 году.

В Сафоновском муниципальном округе совместно с ООО «МПК Сафоново» запустят производство молочной продукции мощностью 125 тонн переработки молока в сутки. Объём инвестиций – более 1,5 млрд рублей.

Кроме того, в индустриальном парке «Сафоново» благодаря участию ООО «СВС» будет создано предприятие по производству очистных сооружений, а также широкого ассортимента железобетонных изделий для строительной отрасли.

Компания уже получила статус резидента. В настоящее время формируется пул поставщиков оборудования и комплектующих, получены коммерческие предложения по основным направлениям производства. Общий объём инвестиций составит около 745 млн рублей. Выход на проектную мощность планируется на 2031 год.

В Смоленском муниципальном округе будет создан оптово-распределительный комплекс площадью около 5 тыс. кв. м. Проект реализует ООО «ЭксИмТорг» совместно с компанией «Славяна».

Объект будет ориентирован на организацию поставок молочной продукции из России и Республики Беларусь. Мощность комплекса составит до 300 тонн продукции в сутки. Общий объём инвестиций – 500 млн рублей. Реализация проекта рассчитана на период до 2028 года.

«Инвестор сотрудничает с ведущими производителями молочной продукции России и Белоруссии – это гарантирует стабильную загрузку комплекса», – прокомментировал Василий Анохин.

В регионе во взаимодействии с «Озон Холдинг» и «Интернет решения» откроют крупный логистический комплекс компании «Озон» с общим объёмом инвестиций 6 млрд рублей.

Благодаря запуску нового склада клиенты маркетплейса смогут быстрее получать онлайн заказы, а местные предприниматели получат дополнительные возможности для развития своего дела и роста товарооборота. Площадь объекта превысит 80 тысяч квадратных метров. Ежедневно комплекс сможет обрабатывать свыше 350 тысяч заказов.

«Сегодня вместе с платформой развивают свой бизнес более 2,5 тысячи смоленских предпринимателей. Их совокупный оборот по итогам прошлого года превысил 22 миллиарда рублей. Реализацию проекта начнём уже в ближайшее время, ввод в эксплуатацию запланирован на середину 2027 года», – рассказал о планах губернатор.

В Смоленске построят мультибрендовый центр «Белорусские машины». Проект реализует ООО «АПК-сервис Центр» при участии ведущих машиностроительных предприятий Республики Беларусь, включая МАЗ, МТЗ, Гомсельмаш и другие компании.

Это будет современный логистический центр со складами, площадками для демонстрации техники, хранения и сервисного обслуживания, где будет представлен полный спектр запасных частей и техники белорусского производства. Общий объём инвестиций составит около 860 млн рублей. Реализация проекта рассчитана на период до 2032 года.

«На сегодняшний день сформирован пул партнёров из числа белорусских производителей, заключены соглашения на поставку и хранение продукции. Новый объект станет крупнейшим в России логистическим и сервисным центром белорусских автозапчастей», – рассказал Василий Анохин.

Также в Смоленске на базе индустриального парка «Феникс» совместно с ООО «Олдис-Инновации» запустят высокотехнологичное производство промышленной мебели и лабораторного оборудования.

Общий объём инвестиций составит 744 млн рублей. Реализация рассчитана до 2040 года. По словам губернатора, проект обеспечен необходимой инженерной инфраструктурой, для его реализации подобран земельный участок в границах индустриального парка.