Мнение услышано

Итоги форумов «Есть результат!» подвели в Смоленске. Фото пресс-службы Правительства области, smolensk.er.ru.

В течение двух месяцев в регионе проходили форумы «Единой России» «Есть результат!». Смоляне обсуждали итоги Народной программы партии и вносили предложения. Итоги этой работы подвели на областном форуме в Смолен-ске.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации РФ, Герой России Юрий Воробьёв, депутаты Госдумы РФ Артём Туров и Андрей Парфенов, сенатор Артём Малащенков, председатель областной Думы Игорь Ляхов, главы муниципальных округов, депутаты, секретари местных отделений партии, участники СВО, общественники.

Поддержка участников СВО и их семей – основной приоритет, обозначенный Владимиром Путиным. В регионе действует 58 бессрочных мер поддержки.

«Мы помогаем ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни вместе с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества» и отделением «Комитета семей воинов Отечества», реализуем образовательную программу «Герои СВОего времени. Смоленск» – готовим управленческие кадры из числа участников СВО», – отметил в своём выступлении губернатор Василий Анохин.

Также он рассказал о достижениях в сфере здравоохранения. В их числе – строительство поликлиники в мкр-не Королёвка и онкодиспансера в Смоленске, капремонт 249 медицинских учреждений и закупка более 6 тысяч единиц оборудования. Кроме того, ведётся системная работа над привлечением медицинских кадров.

«В сфере образования за время реализации Народной программы построили детский сад и две школы в Смоленске, продолжаем возводить образовательный центр «Феникс» в Печерске и детские сады в мкр-нах Миловидово и Краснинское шоссе. Для студентов действуют ежемесячные выплаты целевикам и субсидии на обучение по педагогическим специальностям», – рассказал Василий Анохин.

Особое внимание – семьям. В регионе проживает более 85 тысяч семей с детьми, из них свыше 8 тысяч – многодетные. Реализуется программа повышения рождаемости, которая включает 68 мероприятий и 28 мер соцподдержки.

Впереди – новая пятилетняя Народная программа. Жители региона могут внести в неё свои предложения как в очном формате, так и онлайн – на сайте естьрезультат.рф.

Итоги форумов «Есть результат!» подвели в Смоленске.