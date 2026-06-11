Смоленские энергетики предупреждают об опасности проведения работ вблизи линий электропередачи

Филиал «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» напоминает, что несогласованное с электросетевой организацией выполнение работ вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП) может привести к несчастным случаям со смертельным исходом, а также повреждению высоковольтных линий электропередачи и нарушению электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасности людей и сохранности ЛЭП государственными нормативными актами установлены охранные зоны. Охранная зона энергообъектов – это расстояние от крайних проводов по обе стороны от нее. Для воздушных линий электропередачи 0,4 кВ она составляет 2 м, 10 кВ – 10 м, 35 кВ – 15 м, 110 кВ – 20 м, для кабельных – равна 1 м.

Энергетики обращают внимание, что рядом с линиями электропередачи законодательством запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы, полевые работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более четырех метров. В зоне ЛЭП нельзя проводить посадку и вырубку деревьев и кустарников, размещать свалки и складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

Для безопасного проведения работ необходимо получить согласование с филиалом «Россети Центр» – «Смоленскэнерго». Линия электропередачи будет заблаговременно отключена и необходимые действия не принесут вреда ни производителю работ, ни его соседям. Эта услуга бесплатна. Получить необходимые консультации можно по телефону горячей линии энергетиков 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, работает круглосуточно).