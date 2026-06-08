В «Смоленскэнерго» определили лучшую бригаду по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ

Фото: филиал ПАО «Россети Центр»-«Смоленскэнерго».

В начале июня 2026 года на учебном полигоне «Лубня» состоялись соревнования профессионального мастерства. В этом году конкурсные испытания были сфокусированы на практических навыках работы с оборудованием распределительных сетей и проверке теоретических знаний.

Участникам предстояло за ограниченное время выполнить комплексные задания и пройти четыре этапа. На первом оценивались знания нормативно-технической документации и проводился осмотр линейного разъединителя воздушной линии электропередачи 10 кВ. В ходе второго этапа бригады освобождали условного пострадавшего от действия электрического тока на комплектной трансформаторной подстанции (КТП), оказывали первую помощь с использованием манекена-тренажера и решали ситуационные задачи. На следующем этапе судьи оценивали, как команды проводят измерение сопротивления петли «фаза-ноль» на воздушной линии электропередачи 0,4 кВ и проводят замену автоматического выключателя на КТП. Завершающий этап - тушение условного пожара в ячейке трансформатора КТП-10/0,4 кВ.

Фото: филиал ПАО «Россети Центр»-«Смоленскэнерго».

По итогам соревнований судейская комиссия определила победителей и призеров. Первое место и звание лучшей бригады завоевала команда Починковского района электрических сетей (РЭС). Смоленский РЭС занял второе место. Бронзовым призером стала команда Сафоновского РЭС.

Кроме того, по результатам анкетирования судей были определены лучшие специалисты по профессиям. Звание «Лучший электромонтер» было присуждено сотруднику Сафоновского РЭС Павлу Куренкову, звание «Лучший мастер» — представителю Смоленского РЭС Денису Вожлакову. «Самый молодой участник» -электромонтер Сафоновского РЭС Алексей Пучков, «Самый опытный участник» - старший мастер Починковского РЭС Андрей Гращенков.

Проведение подобных соревнований способствует повышению уровня профессиональной подготовки персонала, внедрению новых методов работы и укреплению культуры безопасности при обслуживании энергетических объектов.