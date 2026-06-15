Смоленский филиал «Россети Центр» стал лауреатом VI премии признательности «Лидер года»

Фото: “Росатом Энергосбыт Смоленск”.

Филиал «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» подтвердил свой высокий статус, вновь войдя в число победителей премии признательности «Лидер года». Главный инженер Александр Колдунов получил награду филиала в номинации «Сила партнерства».

Торжественная церемония награждения прошла на территории музея-заповедника «Гнездово» в Смоленске. Победители были определены в пяти ключевых номинациях: «Лидер регионального развития», «Гарантия надежности», «Сила партнерства», «Формула эффективности» и «Энергия прогресса». Эти награды являются не только признанием заслуг, но и стимулом для дальнейшего роста.

В 2026 году лауреатами премии стали 27 предприятий и организаций крупного, малого и среднего бизнеса, жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса и органов власти. Организаторы отметили их как ключевых партнеров в реализации проектов, вносящих весомый вклад в развитие Смоленской области. Особое признание получили компании, реализующие энергоэффективные и социально значимые проекты, направленные на улучшение качества жизни жителей региона.