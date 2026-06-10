Хорошая подача!

В Смоленске открыли Центр развития настольного тенниса. Фото пресс-службы Правительства области, smolensk.er.ru.

В Смоленской области развивают спортивную инфраструктуру для того, чтобы жители могли вести активный образ жизни и добиваться побед на профессиональном уровне. На прошлой неделе в Смоленске торжественно открыли Центр развития настольного тенниса.

В церемонии принял участие губернатор Василий Анохин вместе с заместителем Председателя Государственной Думы, президентом Федерации настольного тенниса России Александром Бабаковым

«Современный комплекс расположен на проспекте Гагарина. Объект построен при поддержке Федерации настольного тенниса России и Центра развития спорта Смоленской области. Площадь сооружения – более 1300 квадратных метров. Здесь смогут одновременно заниматься почти полсотни спортсменов. В зале установлено 12 теннисных столов. Обустроены раздевалки, медицинский кабинет, тренерская и инвентарная. В центре созданы условия для маломобильных граждан».

Как ожидается, со строительством центра развитие профессионального и массового спорта получит в регионе новый импульс. За четыре года число теннисистов в Смоленской области выросло вдвое, а 13 спортсменов имеют разряд «Кандидат в мастера спорта России».

Александр Михайлович Бабаков подчеркнул, что новая площадка позволит спортсменам добиваться высоких результатов. Подобный спортивный объект появится ещё в одном из городов Смоленской области. Он также будет создан при поддержке Федерации настольного тенниса России.