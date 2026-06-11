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Общество11 июня 2026 13:47

«Россети Центр» реконструировали более 23 км линий электропередачи в Смоленской области

Выполненные мероприятия позволят повысить надежность электроснабжения жителей населенных пунктов
Кира ФИЛИППОВА
Фото: филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

Фото: филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» завершили реконструкцию трех линий электропередачи (ЛЭП) 10 кВ общей протяженностью 23,7 км в Угранском муниципальном округе Смоленской области.

Реконструкция проводилась на участках залесенной местности, где воздушные ЛЭП наиболее подвержены воздействию неблагоприятных погодных факторов. В ходе работ энергетики установили 395 новых опор и заменили неизолированный провод на более надежный и долговечный самонесущий изолированный провод (СИП).

Выполненные мероприятия позволят повысить надежность электроснабжения жителей населенных пунктов Желанья, Волокочаны, Дрожжино, Дмитровка, Александровка, Станино и Полнышево, а также снизить риск технологических нарушений, связанных с падением ветвей и деревьев на провода при непогоде.