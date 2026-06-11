Энергетики «Россети Центр» выделили дополнительную мощность компании по производству кофе в Смоленской области

Фото: филиал «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» завершили работы по технологическому присоединению современного кофейного производства в Смоленском округе. Компании обеспечена дополнительная мощность в объеме 150 кВт.

Суммарная присоединенная мощность производства составила 440 кВт по второй категории надежности, которая предусматривает возможность перевода потребителя на резервную схему подачи электроэнергии в случае технологического нарушения.

Основной вид деятельности завода — кофейное производство полного цикла, где ежемесячно обжаривается 70 тонн зерна. Продукция поставляется в торговые сети, рестораны, кафе и вендинговые аппараты 600 городов России. Реализация проекта позволила создать условия для расширения производства.