Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 июня 2026 14:07

Смоленские предприятия могут получить до 80 млн рублей на роботизацию производства

Государство компенсирует до 20 процентов расходов
Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Минпромторг России открыл приём заявок на возмещение затрат по внедрению промышленных роботов, сортировочного и логистического оборудования, сообщает ТПП Смоленской области. Государство компенсирует до 20 процентов расходов, максимальная сумма субсидии на одного заявителя — 80 миллионов рублей. Общий бюджет на 2026 год — больше 912 миллионов рублей. Заявки принимаются до 30 июня, итоги подведут не позднее 24 июля.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что смоленский опыт развития муниципалитетов представили в Совете Федерации.