Смоленские предприятия могут получить до 80 млн рублей на роботизацию производства

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Минпромторг России открыл приём заявок на возмещение затрат по внедрению промышленных роботов, сортировочного и логистического оборудования, сообщает ТПП Смоленской области. Государство компенсирует до 20 процентов расходов, максимальная сумма субсидии на одного заявителя — 80 миллионов рублей. Общий бюджет на 2026 год — больше 912 миллионов рублей. Заявки принимаются до 30 июня, итоги подведут не позднее 24 июля.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что смоленский опыт развития муниципалитетов представили в Совете Федерации.