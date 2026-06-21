«Театральный поезд» с курскими и воронежскими спектаклями прибудет в Смоленск 26 июня

Фото из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В рамках Всероссийского марафона, приуроченного к 150-летию Союза театральных деятелей России, в Смоленске 26 июня остановится «Театральный поезд». Проект охватывает 43 города страны и реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, ОАО «РЖД» и Президентского фонда культурных инициатив.

По южному маршруту в областной центр прибудут два состава с актёрами и декорациями. В рамках фестиваля смоляне увидят спектакли театров из Курска и Воронежа.

Курский драматический театр имени А.С. Пушкина на сцене областного драмтеатра имени А.С. Грибоедова представит постановку «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова. В ДК профсоюзов Центр театрального творчества «Ровесник» имени И.В. Селиванова покажет комедию «Феномены» Григория Горина. Курский театр кукол выступит с поэтическим реквиемом «Когда-нибудь мы вспомним это…» на сцене Смоленского театра кукол имени Д.Н. Светильникова.

Воронежский государственный театр кукол имени В.А. Вольховского на Массовом поле в Лопатинском саду бесплатно покажет сказку «Дюймовочка». В КДЦ «Губернский» Воронежский ТЮЗ имени С.Я. Маршака представит драму «На дне» Максима Горького — вход по пригласительным билетам.

На железнодорожном вокзале Смоленска будет работать выставка Союза театральных деятелей России об истории отечественного театра, вход свободный. Ознакомиться с полной афишей можно на сайте проекта «Театральный поезд».