Энергетики «Смоленскэнерго» восстановили электроснабжение 90% пострадавших от непогоды потребителей региона

Фото: ПАО " Россети Центр"-" Смоленскэнерго".

Специалисты филиала «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» за сутки ввели в работу 124 линии электропередачи разных классов напряжения. Электроснабжение к 21:00 восстановлено у 90% пострадавших из-за непогоды потребителей. Причиной технологических нарушений стали неблагоприятные погодные условия: грозы, ливни, град и порывистый ветер до 25 м/с, которые спровоцировали падение деревьев и веток из-за предела охранных зон на линии электропередачи.

Последствия локальных технологических нарушений на энергообъектах устраняют 97 бригад энергетиков: 340 специалистов, 124 единицы спецтехники. Работы будут вестись энергетиками непрерывно до полного восстановления электроснабжения каждого жителя региона, пострадавшего от непогоды.

В настоящее время в части муниципалитетов продолжаются работы по восстановлению нормальных схем электроснабжения на линиях электропередачи, поэтому могут наблюдаться кратковременные перерывы в подаче электроэнергии.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а информировать энергокомпанию или отделение МЧС.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно:

— по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия» 8-800-220-0-220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно).

— через онлайн-сервисы компании:

• официальный сайт https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage/

• мобильное приложение «Есть свет!» https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/yeslight/.