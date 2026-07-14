«Смоленскэнерго» предупреждает о недопустимости проникновения на энергообъекты

Фото: предоставлено Смоленскэнерго.

Энергетики филиала «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» напоминают о недопустимости проникновения в электроустановки и о смертельной опасности, связанной с приближением к энергообъектам, таким как трансформаторные подстанции и линии электропередачи. Самовольное проникновение на такие объекты создает серьезную угрозу жизни и здоровью, а также может негативно сказаться на надежности работы электросетевого комплекса.

Повреждение электрооборудования может привести к перебоям в электроснабжении жилых домов и социально значимых объектов, нарушению производственного процесса на предприятиях и значительному экономическому ущербу.

Важно отметить, что незаконное вмешательство в работу объектов энергетики является серьезным преступлением и влечет за собой уголовную ответственность.

Если вы заметили нарушения в электроснабжении или повреждения, вы можете сообщить об этом по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (короткий номер - 220; бесплатно, круглосуточно).