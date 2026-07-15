Встреча на «Перекрёстке смыслов»

Участники говорили о сохранении исторической правды, противостоянии фейкам и роли ИИ. Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

Сохранение исторической правды в цифровую эпоху, противостояние фейкам и роль искусственного интеллекта в современном обществе – эти темы стали центральными на Международном медиафоруме «Перекрёсток смыслов», который состоялся в Смоленске. Его организатором выступил Союз журналистов России совместно с Правительством региона.

В мероприятии приняли участие более 100 журналистов и медиаэкспертов из 11 регионов России, в том числе исторических территорий, а также Белоруссии и Абхазии.

Наследники правды

Участников форума приветствовал губернатор Василий Анохин.

«Проведение форума – важный вклад в развитие профессионального диалога и укрепление гуманитарных связей между нашими странами и регионами. Сегодня информация стала одним из главных инструментов влияния. Поэтому особенно важно, чтобы аудитория, в частности, молодое поколение получало объективные знания, понимало значение исторической памяти и умело отличать правду от попыток её искажения», – отметил глава региона.

Одна из ключевых площадок форума носила название «Наследники правды: как говорить с молодыми о подвиге?». Вместе с военным корреспондентом Семёном Пеговым участники обсудили, как рассказывать молодёжи о Великой Отечественной войне современным и понятным языком, сохранять память о подвиге наших предков и передавать её подрастающему поколению.

В сотрудничестве

Обсудили представители СМИ и роль журналистского сообщества в развитии сотрудничества России и Белоруссии.

«У наших стран общая история, культурные и духовные ценности и сотрудничество в медиасфере – одно из важнейших направлений. В эту работу успешно вписывается также инициатива Смоленской области по созданию в столице нашего региона первого туристско-информационного центра Союзного государства – Союзного Дома. Как отметил Президент нашей страны Владимир Путин, Центр будет предоставлять информацию о выставках, презентациях, концертах и других культурных, исторических и мемориальных мероприятиях, которые пройдут в обеих странах», – подчеркнул глава региона.

Он выразил признательность Союзу журналистов России за поддержку инициативы проведения Медиафорума в Смоленской области, а всем участникам – за открытый диалог.

«Уверен, что итоги дискуссий помогут укрепить сотрудничество журналистов наших стран и станут основой для новых совместных проектов», – подчеркнул Василий Анохин.