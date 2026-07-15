Мамам – с благодарностью!

В. Анохин вручил смолянкам Почётные знаки «Материнская слава» имени А. Т. Гагариной. Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

По традиции в День семьи, любви и верности смоленским многодетным мамам вручили Почётные знаки Смоленской области «Материнская слава» им. Анны Тимофеевны Гагариной. 15 смолянок – жительниц разных муниципальных округов получили награды из рук губернатора Василия Анохина.

«Эта награда носит имя матери первого космонавта планеты, нашего земляка Юрия Алексеевича Гагарина. Она стала символом материнской мудрости, любви и безграничной преданности своим детям. Именно такие качества объединяют женщин, удостоенных этого почётного знака. Сегодня его с гордостью носят уже 503 многодетные мамы Смоленщины. Вместе с Почётным знаком каждая из награждённых получает единовременную денежную выплату, которая с этого года увеличена почти вдвое», – отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул: поддержка семей с детьми остаётся одним из главных приоритетов региональных властей.

«Продолжаем расширять помощь для всех категорий семей: совершенствуем региональные меры поддержки, реализуем программу повышения рождаемости, помогаем молодым, студенческим, многодетным семьям, создаём условия, чтобы родители были уверены в завтрашнем дне», – поделился Василий Анохин.

И напомнил, что в этом году в календаре памятных дат Смоленской области появился и новый праздник – День многодетной семьи, который будем праздновать совсем скоро – 21 июля.

КСТАТИ

Сегодня в Смоленской области проживают свыше 9 тысяч многодетных семей. Для них действует 32 меры поддержки, в том числе 20 из них – в денежной форме.