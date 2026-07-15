Нарастить и укрепить

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

О развитии АПК региона говорили во время прошедшей встречи губернатор Василий Анохин и заместитель министра сельского хозяйства России Роман Некрасов, который посетил Смоленщину с рабочим визитом.

«АПК региона продолжает уверенно расти. Суточное производство молока достигло 437 тонн, поголовье крупного рогатого скота мясного направления выросло почти на 45%, свиней – почти на 47%, производство яиц увеличилось на 34%», – рассказал заместителю министра Василий Анохин, добавив, что сегодня в регионе реализуются несколько крупных проектов в молочном животноводстве, активно развиваются мясное направление и производство кормов.

Роман Владимирович в свою очередь отметил, что в Смоленской области созданы комфортные условия для реализации новых проектов.

«Последовательно модернизируем государственную ветеринарную службу: обновляем лабораторную базу и оборудование, ремонтируем помещения. Уже заключено 36 целевых договоров со студентами профильных вузов, которые после окончания обучения придут работать в госветслужбу», – уточнил глава региона .

Роман Некрасов подчеркнул, что у Смоленской области высокий экспортный потенциал.

«Продолжим укреплять ветеринарную службу, сопровождать инвестпроекты, развивать экспорт. Все это создаёт условия для дальнейшего роста сельского хозяйства и сохранения позиций одного из лидеров АПК России», – поделился дальнейшими планами губернатор.