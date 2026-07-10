Специалисты «Смоленскэнерго» оценили научные работы выпускников профильного вуза

Фото: ПАО “Россети Центр”-“Смоленскэнерго”.

Представители филиала «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» в рамках конкурса «Лучший научный проект» дали профессиональную оценку научным работам бакалавров и магистров кафедры «Электроэнергетические системы» филиала Национального исследовательского университета «МЭИ» в г. Смоленске. По итогам защиты проектов конкурсная комиссия определила победителей и призеров в различных номинациях.

Лучшим научным проектом в области систем автоматизированного управления, релейной защиты и автоматики, и автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии признана работа Евгения Горнова «Оценка воздействия токов короткого замыкания на элементы электрической системы с использованием тренажера диспетчера».

Фото: ПАО “Россети Центр”-“Смоленскэнерго”.

В номинации «Лучший научный проект в области технических решений и технологий для линий электропередачи, подстанций, распределительных и соединительных пунктов» победил Артем Ковалев с исследованием и оценкой надежности главных электрических схем тепловых электростанций.

Работа Владислава Зоря «Исследование методов анализа качества электрической сети с использованием микроконтроллеров с функцией определения перекоса фаз» признана лучшим научным проектом в области систем автоматизированного проектирования и управления.

Конкурс проводится ежегодно с 2013 года и является важной площадкой для взаимодействия энергокомпании и вуза. Его цель — поддержка талантливой молодежи, поиск инновационных решений развития энергетической отрасли и формирование кадрового резерва энергокомпании.

Для студентов это возможность заявить о себе как о перспективных специалистах, а для «Смоленскэнерго» — познакомиться с будущими профессионалами и пригласить их на работу или включить в кадровый резерв.