Энергетики «Смоленскэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды

Фото: ПАО “Россети Центр”-“Смоленскэнерго”.

По прогнозам синоптиков до конца суток 10 июля и ночью 11 июля 2026 года местами на территории Смоленской области ожидается очень сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами до 25 м/с.

Энергетики филиала «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей региона в режиме повышенной готовности. К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 108 бригад «Смоленскэнерго»: 373 специалиста и 215 единиц спецтехники. В распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки на территории региона. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно:

— по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия» 8-800-220-0-220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно).

— через онлайн-сервисы компании:

• официальный сайт https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage/

• мобильное приложение «Есть свет!» https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/yeslight/

Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.