Специалисты «Смоленскэнерго» восстановили передачу электроэнергии потребителям по основной сети после циклона

Фото: ПАО “Росети Центр”-" Смоленскэнерго".

В настоящее время все технологические нарушения в основной сети 6-10 кВ, обеспечивающей электроэнергией преимущественно населенные пункты, устранены. Энергетики в оперативном порядке отрабатывают индивидуальные заявки потребителей в сети 0,4 кВ, (снабжает электроэнергией непосредственно жилые дома).

Над устранением последствий непогоды под контролем оперативного Штаба «Смоленскэнерго» продолжают работать 97 бригад: 340 специалистов, 124 единицы спецтехники.

Восстановительные мероприятия будут продолжаться до полного возобновления подачи электроэнергии всем потребителям.

Напомним, пришедший в Смоленскую область циклон принес ливни, град и шквалистый ветер с порывами 25 м/с, что стало причиной локальных технологических нарушений на энергообъектах региона.

Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи (ЛЭП). Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно:

- по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия» 8-800-220-0-220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно).

- через онлайн-сервисы компании:

• официальный сайт https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage/

• мобильное приложение «Есть свет!» https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/yeslight/.