Энергетики «Смоленскэнерго» обеспечили электроэнергией крупные сельхозпредприятия региона

Фото: филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

В I полугодии 2026 года специалисты филиала «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» исполнили 13 договоров технологического присоединения объектов сельскохозяйственного назначения в девяти округах Смоленской области. Суммарный объем выделенной мощности составил около 2,7 МВт.

В числе крупнейших присоединенных объектов — новый комплекс по обработке и перевалке зерновых культур в Рославльском округе, для которого предусмотрено 640 кВт. Масштабные работы также выполнены в Сафоновском округе: в агропромышленном кластере «Золотая Нива» мощность присоединения превысила 1,5 МВт. Кроме того, до 415 кВт увеличена мощность животноводческого комплекса в Глинковском округе.

Подключение аграрных предприятий к электрическим сетям и развитие инфраструктуры способствуют укреплению крупных фермерских хозяйств и перерабатывающих производств, что напрямую влияет на продовольственную безопасность региона. Стабильная энергетическая база позволяет предприятиям наращивать объемы выпуска продукции и создавать дополнительные рабочие места.