Команда смоленского филиала «Россети Центр» вошла в число призеров общекомандного зачета на областном туристском слете

Фото: филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

Команда молодых энергетиков филиала «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» наряду с десятью другими трудовыми коллективами региона приняла участие в туристическом слете «Лафа-2026».

Турслет прошел в Демидовском муниципальном округе на берегу озера Бакланово и собрал 200 участников со всей области. Мероприятие направлено на объединение молодых профессионалов, популяризацию здорового образа жизни и развитие корпоративной культуры в молодежной среде региона.

В спортивную соревновательную часть вошли: «Туристский биатлон» — полоса препятствий, проверяющая физическую подготовку и умение ориентироваться на местности; «Мастер туризма» — комплекс упражнений, направленных на развитие туристских навыков; «Гонка на досках» — соревнование на SUP-досках; Ночное ориентирование «Лабиринт» — испытание на внимательность и координацию в условиях ограниченной видимости; перетягивание каната и «Веселые старты» — традиционные спортивные игры, направленные на сплочение команд.

Кроме того, были предусмотрены творческие активности: фестиваль-конкурс бардовской песни «Костер дружбы», конкурс на лучшее обустройство место кемпинга и соревнования поваров, на котором участники готовили свое фирменное блюдо. Команда «Смоленскэнерго» удивила жюри авторским блюдом «Баклан по-лагмански».

Фото: филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

В ходе мероприятия молодые энергетики прошли серию испытаний во всех предложенных тематических локациях. В копилке побед: 1 место в гонке на SUP-досках и в творческом конкурсе бардовской песни, 3 место за «Ночное ориентирование», перетягивание каната и в творческом конкурсе на лучшее обустройство кемпинга.

По результатам всех спортивных и творческих состязаний в команда филиала «Смоленскэнерго» заняла 3 место в общем зачете.