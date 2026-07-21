Лучшие выпускники Смоленского государственного университета спорта получили красные дипломы от министра Дегтярева и лыжника Большунова

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министр спорта России Михаил Дегтярев и самый титулованный лыжник страны Александр Большунов наградили красными дипломами и поздравили с успешным окончанием учебы лучших студентов Смоленского государственного университета спорта.

Церемония награждения лучших выпускников спортивных вызов России прошла на территории Министерства спорта в Москве. В ней приняли участие 123 студента из 14 вузов, в том числе — из Смоленского государственного университета спорта.

Все выпускники получили красные дипломы лично из рук Михаила Дегтярева, а студентов СГУС памятными подарками также наградил трехкратный Олимпийский чемпион Александр Большунов.

Всего в выпускном вечере при Министерстве спорта от Смоленского государственного университета спорта принимали участие: Златослава Степанова, Елена Лебедь, Виктория Сибилькова, Андрей Рубцов и Никита Белоусов и другие.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В церемонии награждения студентов также принял участие и исполняющий обязанности ректора Смоленского государственного университета спорта Кирилл Хорунжий.

Плюс, помимо Большунова в торжественном вечере принимали участие и другие легенды мирового спорта — двукратная Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, четырехкратный Олимпийский чемпион в плавании Владимир Сальников, Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва, Олимпийские чемпион в гребле на каноэ Максим Опалев, четырехкратный Олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов и трехкратная Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина.