Погружение в энергетику: студенты стройотряда узнали историю и современность «Смоленскэнерго»

Фото: ПАО “Россети Центр”-" Смоленскэнерго".

Участники студенческих строительных отрядов «Энергет» и «Эйнштейн» филиала «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» побывали на экскурсии в музее электроэнергетики Смоленщины. Студенты совершили увлекательное путешествие в историю энергетики региона от первой лампочки до искусственного интеллекта и погрузились в профессию, посмотрев обучающие ролики о предприятии.

Под руководством начальника отдела энергосбережения, заместителя председателя совета по работе с молодежью Анастасии Кулаченковой, студенты проследили путь отрасли от запуска первой электростанции Смоленской губернии до внедрения цифровых подстанций и систем интеллектуального учета.

Особое внимание было уделено людям труда: на стендах участники познакомились с биографиями специалистов, чей самоотверженный труд лег в основу электрификации всего региона.

Ребята увидели исторические документы и фотографии, которые обычно скрыты от широкой публики, смогли подержать в руках редкие образцы оборудования начала XX века, которые наглядно демонстрируют технологический скачок за столетие. Через призму истории они увидели, как менялись требования к безопасности и охране труда, а также как трансформировалось оборудование электромонтеров.

Фото: ПАО “Россети Центр”-" Смоленскэнерго".

Для участников студотрядов такие мероприятия - это шанс увидеть работу энергосистемы изнутри, понять логику процессов и осознать важность дисциплины при работе на объектах повышенной опасности. В формате живого диалога они узнали о специфике работы подразделений, про которую не пишут в учебниках.

Познакомившись с историей предприятия, масштабами его задач и корпоративной культурой, студенты получили мощный стимул связать свою карьеру именно с этой отраслью.