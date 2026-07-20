«Новые люди» совместно с БФ «Экосфера» провели субботник в приюте «Новая жизнь»

Фото: пресс-служба партии "Новые люди".

Волонтёрская помощь остаётся одной из главных опор для большинства приютов России. Участники масштабного зоосубботника, организованного партией совместно с благотворительным фондом «Экосфера», поддержали смоленский приют «Новая жизнь». Волонтеры помогли с хозяйственными работами, передали необходимые вещи и корм, а также провели время с четвероногими друзьями.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди".

Сегодня проблема содержания бездомных животных во многом ложится на плечи общественных организаций и неравнодушных людей. По статистическим данным, в России насчитывается около 530 приютов для бездомных животных, при этом лишь 16 из них - государственные. Остальные существуют благодаря пожертвованиям, труду волонтёров и инициативе людей, которые ежедневно берут на себя ответственность за спасение животных.

В рамках зоосубботника волонтёры и неравнодушные жители помогли с уборкой территории и вольеров, а также привезли предметы, которые особенно нужны приюту.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди".

«За каждым подобным приютом стоят люди, которые по собственной инициативе ежедневно делают огромное дело. Они не просто содержат животных - они дают им шанс на новую жизнь. Большинство российских приютов не являются государственными и существуют исключительно благодаря помощи неравнодушных граждан и благотворителей. Поэтому любая поддержка - будь то корм, лекарства, хозяйственный инвентарь, финансовая помощь или несколько часов волонтёрской работы — действительно имеет значение. Мы убеждены, что помогать таким инициативам необходимо регулярно, а не только во время отдельных акций», - поделился депутат Смоленского городского Совета от партии «Новые люди» Алексей Войтов.