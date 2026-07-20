Студенческие отряды «Смоленскэнерго» объединяют труд, спорт и безопасность

Фото: ПАО “Россети Центр” -“Смоленскэнерго”.

Филиал «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» продолжает реализацию программы адаптации и развития для участников студенческих строительных отрядов «Энергет» и «Эйнштейн». В этом году энергетики делают ставку не только на производственные показатели, но и на создание сплоченной команды будущих энергетиков через спорт, познавательные экскурсии и обучение безопасности.

Особое внимание уделяется охране труда. После обучения на первой неделе работы, завершившегося экзаменом и получением необходимых допусков, молодые энергетики приняли участие в тренинге по концепции «Нулевой травматизм». Специалисты службы охраны труда использовали для обучения деловую настольную игру «Три этапа безопасности», разработанную советом молодежи «Смоленскэнерго».

В ходе игрового процесса студенты моделировали различные рабочие ситуации, учились выявлять риски еще до начала работ и принимать правильные решения в критических ситуациях. Такой интерактивный формат позволяет эффективнее закрепить знания, формируя у молодежи культуру личной ответственности за свою жизнь и здоровье коллег.

Для бойцов стройотрядов были организованы ознакомительные визиты в ключевые подразделения филиала. Студенты посетили современный Центр управления сетями (ЦУС), который является высокотехнологичным «сердцем» энергосистемы региона. Также состоялась экскурсия в Музее энергетики, где участники познакомились с историей отрасли и развитием предприятия.

Понимая важность психологической разгрузки, специалисты филиала подготовили для студентов насыщенную спортивную программу. Участники стройотрядов «Энергет» и «Эйнштейн» примут участие в корпоративных турнирах по боулингу и лазертагу наряду с сотрудниками предприятия. Эти мероприятия направлены на укрепление горизонтальных связей между студентами разных учебных заведений и их неформальное общение с наставниками и опытными сотрудниками компании.

В завершении сезона стройотряда будут подведены итоги конкурса производственной деятельности, конкурса профессионального мастерства, фотоконкурса, конкурса рилсов.

Опытные коллеги стремятся показать студентам, что карьера в энергетике — это не только ответственность и строгие регламенты, но и дружный коллектив, современные технологии и возможности для самореализации в спорте, творчестве.