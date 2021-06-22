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Здоровье22 июня 2021 11:28

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 22 июня: рост числа заболевших и погибших, съемки фильма, вакцинация населения

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 22 июня
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Еще 110 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Смоленской области за последние сутки, два человека погибли, 73 выздоровели.

Еще 110 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Смоленской области за последние сутки, два человека погибли, 73 выздоровели.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще 110 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Смоленской области за последние сутки, два человека погибли, 73 выздоровели. За все время наблюдений COVID-19 выявили 33 043 раз, умерли 1 084 человек, выздоровели - 30 755.

В Смоленске начали снимать фильм о необходимости вакцинации и соблюдения масочного режима. Главный герой – молодой мужчина, ранее сделавший прививку от коронавирусной инфекции, в общественном транспорте контактирует с заболевшим человеком. Благодаря соблюдению всех ограничительных мер, ему удается избежать тяжелых последствий заболевания.

Еще 110 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Смоленской области за последние сутки, два человека погибли, 73 выздоровели. Фото: Стопкоронавирус.рф.

Еще 110 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Смоленской области за последние сутки, два человека погибли, 73 выздоровели. Фото: Стопкоронавирус.рф.

Также в регионе продолжается вакцинация населения. Число привитых людей близится к отметке в 102 тысячи человек.

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