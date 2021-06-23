Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 23 июня: более 33 тысяч случаев заражения

"КП" собрала актуальные новости по коронавирусу в Смоленской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Смоленской области зафиксировано 117 новых случаев заражения коронавирусом. 96 человек перебороли болезнь и выписались. 1 человек погиб.

Всего с начала пандемии в регион 33 160 человек из Смоленской области получили положительные тесты на коронавирус. 30 851 человек выздоровел. 1085 смолян погибло. Актуальную статистику опубликовать столичный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее в общей сложности в регионе под меднаблюдением находились 3 943 человека, из них 2927 - в режиме самоизоляции, 1016 - в стационаре. Более подробно об актуальной статистике по коронавирусу в регионе на вчерашний день читайте в материале "КП".