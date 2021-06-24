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Здоровье24 июня 2021 11:24

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 24 июня: ужесточение антиковидных ограничений, рост заболеваемости, фильм о вакцинации

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 24 июня
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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130 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Смоленской области за последние сутки, 5 человек погибли.

130 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Смоленской области за последние сутки, 5 человек погибли.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

130 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Смоленской области за последние сутки, 5 человек погибли. В то же время 101 справился с болезнью. Штаб по борьбе с инфекцией представил новые данные.

130 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Смоленской области за последние сутки, 5 человек погибли. Фото: Стопкоронавирус.рф.

130 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Смоленской области за последние сутки, 5 человек погибли. Фото: Стопкоронавирус.рф.

В регионе продолжает стремительно расти заболеваемость, в связи с чем 23 июня глава региона Алексей Островский подписал новые изменения в Указ о повышенной готовности. Согласно новым поправкам, на Смоленщине приостановили оказание соцуслуг в профильном департаменте и его подведомственных учреждениях в районах области. Получить услугу теперь можно только предварительной записи. Также до 4 июля продлили запрет на посещение проживающих в социальных организациях с круглосуточным пребыванием граждан.

В то же время департамент Смоленской области по здравоохранению опубликовал снятый на прошлой неделе фильм о необходимости вакцинации от COVID-19. Авторы говорят о важности соблюдения масочного режима, социальной дистанции и вакцинации.

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