Кройка и шитье

Благодаря реализации инвестпроекта Починковская швейная фабрика расширяет производство и набирает новых сотрудников. Фото: предоставлено героем публикации.

Успехи в развитии легкой промышленности Смоленщины и наращивание объемов производства профильными предприятиями породили большой спрос на квалифицированных швей, и как следствие – дефицит представителей этой рабочей профессии в регионе. Впрочем, подобная ситуация характерна для отрасли в целом по стране.

Областные власти активно работают над решением данной проблемы. Один из механизмов – создание в смоленских школах профильных классов, которые призваны дать учащимся необходимые знания и навыки по этой специальности. Сегодня в регионе открыто 9 таких классов. В первую очередь в тех населенных пунктах, где работают швейные производства. Помимо этого, в рамках программ допобразования профессии швеи на Смоленщине обучаются около 4 тысяч ребят.

Курс на развитие

По окончании обучения смоляне при желании могут устроиться на работу на Починковскую швейную фабрику, которая входит в состав компании «Техноавиа» и сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся предприятий легкой промышленности региона. Производство постоянно расширяется, благодаря чему создаются новые рабочие места, увеличиваются налоговые поступления. Швейное предприятие посетил губернатор Алексей Островский, чтобы познакомиться с работой фабрики и перспективами ее развития. Предприятие является значимым работодателем в масштабах области – ее филиалы открыты в Ельне и поселке Стодолище. Численность персонала на данный момент составляет 600 человек. За счет реализации инвестпроекта коллектив прирастет новыми сотрудниками. Недавно в Починке заработал новый швейный цех общей площадью 5,5 тысяч кв. м. Его строительство велось в рамках соглашения, которое было подписано между администрацией области и компанией «Техноавиа» в ноябре 2018 года на полях IV Смоленского регионального социально-экономического форума «Территория развития». На сегодняшний день бОльшая часть производственных мощностей переведена в новое здание. Расширение производства в помещении, где ранее размещалась фабрика, позволило освободить дополнительные площади. «Теперь там есть возможность хранить большой объем производимой продукции, благодаря чему мы теперь исполняем заказы контрагентов в требуемом для них количестве и всегда имеем фронт работ. В новом цехе уже работают 6 поточных линий, еще 2 планируем запустить до конца года. На производстве соблюдаются все требования по охране труда и технике безопасности. Здесь установлено новое современное оборудование. Рассчитываем, что объемы выпускаемой продукции увеличатся, а также расширится перечень производителей, с которыми мы сотрудничаем», – рассказала Анна Зайцева, генеральный директор Починковской швейной фабрики.

Обучение – на месте

Суммарный объем инвестиций в проект составил около 300 млн рублей. Социальный эффект выразился в создании 60 дополнительных рабочих мест. По словам Анны Зайцевой, в планах – дополнительно набрать еще около 50 сотрудников, которых при необходимости обучат на предприятии. «Мы готовы принимать людей даже без опыта, обучение полностью оплачиваемое», – отметила Анна Зайцева. По ее словам, курс подготовки занимает от 3 до 6 месяцев. Пользуясь случаем, она от имени коллектива и от себя лично выразила благодарность главе региона за выстроенное эффективное сотрудничество с администрацией Смоленской области: «Нам очень комфортно работать. При реализации нашего проекта мы сталкивались с определенными сложностями в части проектирования, подключения инженерных коммуникаций (электричества, теплоснабжения), но хочу отметить, что все удалось решить, и мы чувствуем колоссальную поддержку от департамента инвестиционного развития и департамента промышленности и торговли, а также администрации района». Алексей Островский поблагодарил руководителя за добрые слова в адрес администрации области. «Вместе с тем хочу обратить внимание, что это наша основная задача – создавать в регионе комфортные условия для бизнеса», – подчеркнул глава региона.

Справка

Починковская швейная фабрика производит специальную и защитную одежду, изделия из ПВХ для различных отраслей экономики. В частности, здесь изготавливают костюмы ликвидаторов чрезвычайных ситуаций, плащи, рыбацкие комбинезоны. Среди деловых партнеров – крупнейшие компании России: «Лукойл», «Газпром», «Норникель», «Росавиация». Ежемесячно фабрика выпускает более 50 тысяч единиц продукции.