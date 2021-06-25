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Здоровье25 июня 2021 11:01

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 25 июня: число умерших приближается к 2000

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 25 июня
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 33 441 человек, выздоровевших – 31074, а умерших – 1095.

Число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 33 441 человек, выздоровевших – 31074, а умерших – 1095.

Фото: Алиса ТИТКО

По данным на 25 июня, число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 33 441 человек, выздоровевших – 31074, а умерших – 1095.

За сутки положительный диагноз получили 130 смолян, 5 погибло, 101 человек выздоровел.

В настоящее время в больницах с подтверждённым COVID-19 лежит 683 человек, с подозрением – 409. Всего на изоляции – 3365 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Коечный фонд, по информации регионального департамента по здравоохранению, составляет 1236.

Ранее в соцсетях опубликовали фильм о необходимости вакцинации от COVID-19. Авторы говорят о важности соблюдения масочного режима, социальной дистанции и вакцинации.

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