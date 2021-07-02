Развитие спорта – важный для Смоленска вопрос

Депутаты Смоленского городского Совета поддержали спортсменов. Фото: Смоленский городской Совет.

Депутаты на сессии, которая состоялась 2 июля, приняли решение поддержать физкультурно-оздоровительный клуб бодибилдинга и фитнеса «Муромец», передав спортсменам в безвозмездное пользование на пять лет муниципальное нежилое помещение по улице Рыленкова.

- Как мы уже отмечали, городской Совет старается поддерживать организации социальной направленности. И сегодня мы приняли это решение, которое будет способствовать развитию массового спорта. Физкультурно-оздоровительный клуб базируется в этом помещении более 40 лет, с момента создания. Здесь тренируются люди разных возрастов, проводятся отборочные туры, показательные выступления, сборные команды Смоленска и Смоленской области готовятся к соревнованиям на безвозмездной основе – об этом нам рассказал руководитель данного клуба, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, заслуженный тренер России Зиновий Костив,- сообщила председатель Смоленского городского Совета Виктория Макарова.

- Комиссия по законности, регламенту и этике, рассмотрев обращение этого некоммерческого партнёрства, которое активно занимается развитием бодибилдинга и фитнеса в Смоленске, рекомендовала городскому Совету поддержать проект решения. Многие перспективные бодибилдеры нашего города знают и посещают данный клуб, - отметил председатель комиссии по законности, регламенту и этике Михаил Радченков.

Физкультурно-оздоровительный клуб бодибилдинга и фитнеса «Муромец» воспитал два заслуженных мастера спорта РФ, восемь мастеров спорта международного класса, три чемпионки мира и абсолютную чемпионку мира, пять чемпионов Европы, серебряного призёра Международного турнира «Арнольд Шварценеггер», чемпиона «Любительской Олимпии», финалистов чемпионатов Европы и мира, более 30 чемпионов страны, 23 мастера спорта России, более 30 кандидатов в мастера спорта России.

Ранее при поддержке областного бюджета выделены средства на оснащение необходимым оборудованием объектов спортивной инфраструктуры в Смоленске и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа.

Для пополнения бюджета областного центра городской Совет 2 июля разрешил Администрации города продать на аукционе включенное в план приватизации нежилое помещение по улице Чкалова. Как подчеркнула начальник управления имущественных, земельных и жилищных отношений Галина Орехова, площадь помещения составляет 164,4 кв. м 11а, начальная цена контракта – 2 734 800 рублей.