Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 29 июня: растёт число заражённых и погибших, введена массовая вакцинация

В Смоленской области зафиксировано 240 новых случаев заражения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 29 июня, в Смоленской области зафиксировано 240 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в регионе положительный тест получили 34 301 человека. За сутки выздоровело 106 смолян, а за весь период пандемии успешно справились с болезнью 31 463 жителя региона, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом. Погибло всего 1110 человек, 2 – за прошедшие сутки.

В Смоленской области зафиксировано 240 новых случаев заражения. Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее "КП" писала о том, что в Смоленской области активно растёт число заражённых COVID-19, в регионе открывают новые ковидные госпитали и вводят массовую вакцинацию. Сутки ранее в общей сложности под медицинским наблюдением находились 4574 человек, из них 3477 – в режиме самоизоляции, 1097 – в стационаре.

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