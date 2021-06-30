Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 30 июня: заболеваемость продолжает расти

«КП» собрала актуальные новости по COVID-19 в регионе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Смоленской области зафиксировали 248 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего число заболевших в регионе с начала пандемии достигло отметки 34 549.

Выздоровело в Смоленской области за сутки 110 человек. Всего 31 573 смолян уже стали «экс-пациентами», переболев коронавирусом.

Число погибших в регионе за сутки составило 2 человека, рассказали в столичном Оперштабе. 1112 человек умерло с начала пандемии в Смоленской области.

Фото: Стопкоронавирус.Рф.

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В облцентре продолжается рост числа заражений COVID-19.

Также «КП» ранее писала о том, сколько смолян находятся под медицинским наблюдением в связи с новой коронавирусной инфекцией.