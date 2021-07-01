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Здоровье1 июля 2021 11:50

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 1 июля: более 250 зараженных за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 1 июля
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 1 июля: более 250 зараженных за сутки.

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 1 июля: более 250 зараженных за сутки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Столичный Оперативный штаб обновил данные по распространению коронавируса. За последние сутки выявлено 253 случая заражения. Всего с начала пандемии число заболевших составляет 34 802 человека. Выздоровело в Смоленской области за сутки 88 смолян, погибло – 6.

Напомним, что за предыдущий месяц от COVID-19 всего умерло 85 человек, а за всё время пандемии – 1118.

Фото: Стопкоронавирус.Рф.

Фото: Стопкоронавирус.Рф.

Ранее «КП» писала где можно сделать прививку от коронавируса в Смоленской области. В настоящее время можно привиться только Спутником V, заявки на другие виды вакцин уже направлены в Минздрав.

Прививки жители должны сделать до 1 сентября 2021 года.

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