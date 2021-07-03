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Здоровье3 июля 2021 11:35

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 3 июля: за сутки зафиксирован высокий уровень смертности

"КП" собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 3 июля
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В регионе снова зафиксирован высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

В регионе снова зафиксирован высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Смоленской области зафиксировано 257 новых случаев заражения коронавирусом. 93 человека выздоровели и выписались. 8 человек погибли.

Всего с начала пандемии в регионе 35 314 человек заразились коронавирусом, 31 844 из них успешно выздоровели к сегодняшнему дню и выписались. 1133 человека погибли.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом, дополнительные меры по борьбе с COVID-19 ввели в Смоленской области. Изменения внесли в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности». Также с увеличением потока обращений для записи на прививку, в Смоленске открыли 4 дополнительных пункта вакцинации.

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