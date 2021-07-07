Где работают лучшие педагоги?

Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

Отметим, что такие конкурсы направлены на выявление талантливых представителей сферы образования и дошкольного воспитания и распространение передового опыта среди педколлективов. Традиционно в конкурсах принимают участие лучшие педагоги нашего региона. Неоднократно смоляне становились лауреатами всероссийских конкурсов, дважды входили в число пяти сильнейших учителей страны. В 2020 году впервые смоленские воспитатели стали лауреатами XI Всероссийского конкурса «Воспитатель года России».

«К профессии педагога у меня особое отношение, потому что педагог - это один из числа главных людей в жизни каждого человека. Его задача - научить ребят думать, принимать решения, нести ответственность за свои поступки. Очень рад, что у присутствующих сегодня в зале это получается», - отметил губернатор Алексей Островский, открывая торжественную церемонию награждения.

Глава региона вручил отличившимся педагогам Смоленщины заслуженные награды. В этом году победу в конкурсе «Учитель года» одержала Майя Валерьевна Степченкова, учитель физкультуры Ярцевской средней школы №1. «Воспитателем года» стала Татьяна Сергеевна Черенкова, учитель-логопед детского сада «Малыш» города Смоленска. Звания лауреатов конкурсов удостоены 9 смолян – это участники из Смоленска, Сафонова, Ярцева, Дорогобужского, Смоленского, Гагаринского и Рославльского районов.

Алексей Островский поблагодарил учителей и работников сферы дошкольного образования за труд и пожелал им крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и благодарных воспитанников.

Ольга АЛЕКСЕЕВА