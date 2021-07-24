Помощь инвалидам, жилищный вопрос, проблема автобусных маршрутов

Смоляне задали вопросы спикеру регионального собрания Игорю Ляхову. Фото: Андрей Смирнов.

На встрече с председателем Смоленской областной Думы жители смогли поделиться своими проблемами и услышать возможные пути их решения.

Председатель Смоленской областной общественной организации ООО «Всероссийское общество инвалидов» Николай Борунов подробно озвучил трудности, с которыми сталкиваются пожилые люди и инвалиды.

«Даже небольшие погрешности в высоте бордюрного камня становятся губительными для колясочников», - рассказал Николай Борунов.

Парламентарий предложил взаимодействовать по решению проблемных вопросов. «У нас есть проект «Городская среда». Представителю вашей организации предлагаю войти в наш общественный совет, чтобы отслеживать все волнующие вопросы», - ответил Игорь Ляхов.

Смоляне задали вопросы спикеру регионального собрания Игорю Ляхову. Фото: Андрей Смирнов.

Активисты с улицы Николаева рассказали председателю облдумы о том, что в их доме один из собственников приспособил помещение на первом этаже под магазин, после чего по дому пошли трещины.

«Без собрания, без какого-либо голосования он самостоятельно провел ремонт помещения. Из-за изменения в конструкции нашего дома начались проблемы. Наш дом является панельным. Один проем – и его нет. Это страшно», - говорит председатель дома Оксана Викторовна.

Игорь Ляхов пообещал разобраться в данной ситуации.

По теме автобусных маршрутов к парламентарию обратилась Нина Анисовна. Она утверждает, что автобус №151 стал ездить по маршруту «Смоленск – Аполье» только три раза в неделю по два рейса в день. По ее словам, раньше маршрут осуществлялся автобусом ежедневно.

«Говорят, что у нас плохие дороги, хотя это неправда. Есть участки, где присутствуют неровности, но таких мало, и по ним автобус может ходить с легкостью. Тот, кому нужно ездить на работу из нашей деревни, добирается своими способами», - говорит Нина Анисовна.

«Если маршрут был, и он востребован, то его нужно оставить. Буду заниматься этим вопросом», - ответил Игорь Ляхов.

Тамара Алексеевна также убеждена в том, что в Смоленске существует проблема с транспортом. Смолянка на данный момент не работает, но неравнодушна к проблемам других жителей: «В нашем микрорайоне Кловка ходит только один вид транспорта – автобус. Десятый муниципальный маршрут ходит нерегулярно. Расписание, размещенное на остановках, уже устарело». Игорь Ляхов пообещал Тамаре Алексеевне разобраться в ситуации с маршрутами в микрорайоне.

На прием пришла Анжелика Викторовна, которая поблагодарила председателя облдумы за содействие в решении важного для жильцов вопросе – кальянная, которая была в их доме, где она проживает, закрыта после проверки компетентными органами.

Председатель также окажет помощь жительнице Донецка, оказавшейся в трудном положении. Татьяна Сергеевна снимает комнату в общежитии, и пенсии не хватает на ее оплату и покупку жизненно важных лекарств. Особое внимание будет уделено вопросу оказания медицинской помощи Татьяне Сергеевне.

Руководитель клуба краеведов «Феникс» Дмитрий Бутеев попросил оказать помощь на издание книги Б.Н.Перлина «Смоленск глазами смолянина».

«Мы обратимся к известным смоленским краеведам. Если они посчитают, что издание необходимо нашим читателям, тогда мы обязательно посодействуем», - ответил парламентарий.

По окончании приема спикер областной Думы традиционно подвел его итоги: «Люди приходили сегодня с разными вопросами. Они касались жилищных проблем, выпуска краеведческой книги, также к нам пришла жительница из Донецка с просьбой оказания медицинской помощи. Были и другие сложные ситуации, которые озвучивали жители. Могу сказать, что каждый прием – это срез самочувствия граждан, проблематики, существующей в регионе, а также живое общение с людьми, которое дает импульс для работы. Мы будем решать вопросы и подключать для этого все необходимые органы власти нашего региона».